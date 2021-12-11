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Пассажиры вернувшегося в Москву самолета улетят в Краснодар резервным бортом

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-служба аэропорта "Шереметьево" подтвердила, что самолет Москва - Краснодар вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок. Там уточили, что лайнер совершил благополучную посадку в штатном режиме.

На борту находились 174 пассажира. Отмечается, что авиакомпания обеспечила замену самолета на резервный, 163 пассажира переоформлены на следующий рейс.

"На данный момент происходит подготовка воздушного судна к полету, в ближайшее время планируется вылет рейса по маршруту "Москва-Краснодар"", - отметили в "Шереметьево".

Аэропорт продолжает работу в плановом режиме.

Информированный источник сообщал, что утром 11 декабря пассажирский лайнер, вылетевший из Москвы в Краснодар, экстренно вернулся в столицу из-за срабатывания сигнала о разгерметизации.

Ситуация находится на контроле Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

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