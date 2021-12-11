В Москве задержали трех человек за избиение мужчины в подземном переходе

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали трех человек, избивших мужчину в подземном переходе, сообщили в субботу в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Как рассказали журналистам в пресс-службе главка, задержаны граждане России, жители Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения. Они доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел.

Участников конфликта установили в ходе проверки по опубликованному 9 декабря в интернете видеоролику, на котором неизвестные избивают мужчину в подземном переходе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ). Ведется следствие.