Московские катки 31 декабря будут работать до позднего вечера

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В последний день старого года, 31 декабря, катки на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве будут работать до 22:00, сообщили "Интерфаксу" в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Катки на фестивальных площадках работают до 22:00, будем придерживаться графика (31 декабря - ИФ)", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в будни катки начинают работать с 11:00, в выходные - с 10:00.

Всего на фестивальных площадках Москвы в этом году действует 18 катков.