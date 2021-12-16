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В Москве запустили виртуальную транспортную карту "Тройка"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Москве запустили виртуальную транспортную карту "Тройка", сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Виртуальная "Тройка" - один из самых долгожданных цифровых транспортных сервисов этого года. Уверен, он станет не менее популярным у москвичей, чем обычная "Тройка", - сказал Ликсутов.

По его мнению, со временем виртуальную "Тройку" будут использовать "миллионы горожан ежедневно".

Виртуальная карта доступна в приложении "Метро Москвы" на устройствах Android‎. Пока на нее можно записать абонементы, функцию "Кошелька" планируют добавить позднее.

Оплачивать проезд виртуальной "Тройкой" можно на всем городском транспорте с помощью валидаторов и турникетов, оборудованных для приема банковских карт. Ожидается, что до конца 2022 года это будет возможно на любом турникете в метро.

Москва Тройка

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