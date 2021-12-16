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В "Шереметьево" самолет задел автомобиль для противообледенительной обработки

В "Шереметьево" самолет задел автомобиль для противообледенительной обработки
Аэропорт Шереметьево
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Самолет Boeing 777, летевший в Канкун (Мексика), задел при рулении автомобиль, выполнявший противообледенительную обработку, пострадал водитель, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В аэропорту "Шереметьево", Boeing 777 "Москва-Канкун" на взлетно-посадочной полосе при рулении задел противообледенительный автомобиль. Автомобиль опрокинулся на бок, пострадал водитель", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в самолете пострадавших нет, однако судно для вылета в Канкун заменено.

Шереметьево Москва

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