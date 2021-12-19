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Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1996 года

Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1996 года
На Красной площади в Москве
Фото: Pelagiya Tihonova/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - На главной метеостанции Москвы на ВДНХ в воскресенье было зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление для 19 декабря. В 5 утра оно составляло 730.6 мм рт.ст., к 10 утра опустилось до 725,6 мм рт.ст., сообщают "Метеоновости".

Был обновлен рекорд 1996 года - тогда давление опускалось до 730.6 мм рт.ст.

Причиной падения атмосферного давления стал глубокий североатлантический циклон, который находится непосредственно над столичным регионом.

Абсолютный минимум атмосферного давления декабря в Москве составляет 711 мм рт.ст. Устоит ли этот рекорд давления, станет известно к исходу дня.

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