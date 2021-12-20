В Москве свободна четверть площадей стрит-ритейла

Больше всего магазинов пустует на Тверской

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Москве доля свободных площадей на рынке торговых коридоров остается высокой, в зависимости от конкретных улиц, может составлять до 27,5%, говорится в исследовании CBRE по итогам IV квартала 2021 года.

"Сегмент стрит-ритейла по-прежнему испытывает на себе влияние кризиса 2020 года. Доля свободных площадей сохраняется на высоком уровне и в IV квартале достигла максимального значения за рассматриваемый период. Значительную долю общего уровня вакантных площадей формируют системно невостребованные помещения. Они предлагаются на рынке более года, что превышает средний срок экспонирования", - рассказала руководитель направления стрит-ритейла СBRE в Москве Юлия Назарова.

Общий уровень вакантных площадей варьируется от 4,3% до 27,5%. В IV квартале больше всего их было на улицах 1-ая Тверская-Ямская и Тверская. На Тверской структура закрытий равномерно распределена между различными сегментами арендаторов, свободные лоты в основном многоуровневые, что затрудняет их сдачу.

Меньше всего свободных помещений в IV квартале было на улицах Покровка и Большая Дмитровка. Эти улицы пользуются высоким спросом среди операторов общепита. Так, на Большой Дмитровке сегмент ресторанов и кафе сформировал 60% всех открытий 2021 года.

Лидерами в структуре новых открытий являются рестораны, fashion-ритейлеры, а также операторы профиля " красота и здоровье ". Также заметная доля у бизнеса индивидуальных предпринимателей - цветочных магазинов, учреждений допобразования, специализированных магазинов.

По данным аналитиков компании, наибольшая доля закрытий в IV квартале приходится на Садовое кольцо, а также улицы Пятницкая и Арбат. В основном это сегмент общественного питания.

Наиболее высокий уровень ставок характерен для Столешникова переулка, центральной части Кузнецкого Моста и улице Петровка до пересечения со Столешниковым. Срок экспонирования на этих улицах является одним из минимальных и составляет от одного до трех месяцев.

Согласно данным CBRE, сохраняются высокие ставки аренды на помещения в районе Патриарших прудов. Наименьшие значения ставок аренды наблюдаются на улицах 1-ая Тверская-Ямская и Арбат.