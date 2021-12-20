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В Москве планируют выделить территорию для более свободного полета дронов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Власти Москвы работают с федеральными ведомствами для решения вопроса о выделении в столице территории, где будут разрешены полеты беспилотных летательных аппаратов в уведомительном порядке, сообщила в понедельник первый замруководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Кристина Кострома.

"Мы понимаем все ограничения, которые в столице есть для этого сегмента (беспилотников - ИФ). Первое и главное инфраструктурное ограничение - это запрет полетов над Москвой ввиду определенного режима. И мы сейчас находимся в стадии упаковки проекта, работаем с разными ведомствами и федеральными, в том числе, с регуляторами, для того, чтобы выделить территорию на территории столицы, где можно было бы иметь иной порядок отличный от текущего в части беспилотников, их полетов", - сказала Кострома на форуме "Инновации в транспорте" в Москве.

Представитель ведомства пояснила, что речь идет о полетах не по предварительным заявлениям, а в уведомительном режиме. Кострома выразила надежду, что на федеральном уровне поддержат эту инициативу.

Предполагается, что такой порядок будет доступен участникам столичного кластера "Городская аэромобильность", в который сейчас входит около 30 компаний.

"Мы сейчас с федеральными коллегами прорабатываем насчет пилотной зоны. Искреннее надеюсь, что в самое ближайшее время мы будем готовы публично анонсировать, где это будет, и на каких условиях это будет работать", - добавила Кострома.

По данным столичных властей, 85% отечественного рынка "беспилотников" приходится на Москву.

Москва Кристина Кострома

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