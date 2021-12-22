Собянин выступил перед депутатами МГД с ежегодным отчетом

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с ежегодным отчетом о результатах деятельности столичного правительства в Мосгордуме.

Он сообщил, что власти города планируют закрыть дефицит в городском бюджете, не прибегая к новым займам.

"Бюджет Москвы устойчивый, сбалансированный, и это позволяет нам, не снижая темпов, продолжать реализацию программы развития города и повышения качества жизни москвичей", - сказал Собянин.

Он добавил, что в прошлом году общие потери и дополнительные затраты в столичном бюджете составили около 800 млрд руб., но в 2021 году восстановление экономики помогло компенсировать понесенный ущерб. Ожидается рост доходов бюджета более чем на 20%.

Мэр отметил, что по итогам девяти месяцев текущего года рост инвестиций составил почти 22%, производства в обрабатывающих отраслях - 23,4%, оборотов торговли - 11,8%. Безработица вернулась на уровень в 0,5%, сократившись в шесть раз по сравнению с максимумом прошлого года.

Собянин подчеркнул, что все еще остаются отрасли, которые полностью не восстановились, но постепенно их показатели возвращаются на прежний уровень. Антикризисные программы будут действовать и в дальнейшем.

Пандемия

Касаясь темы коронавируса, Сергей Собянин отметил, что COVID-19 в Москве переболели 2 млн человек. По его словам, система здравоохранения доказала свою способность к долгосрочному противостоянию пандемии. "Без медицинской помощи не остался ни один заболевший житель Москвы. И при этом мы сохранили обычную экстренно и плановую помощь, что чрезвычайно важно", - отметил столичный градоначальник.

Собянин добавил, что "вирус победить нас не смог и не сможет". "Вопреки всем сложностям и проблем Москва не только выживает, Москва полноценно живет. И, по мнению экспертов, справляется с пандемией лучше многих других городов мира", - сказал он.

Он также выразил благодарность всем городским службам и волонтерам за борьбу с пандемией в столице.

Развитие Москвы

Также мэр рассказал, что в Москве в 2021 году возведены рекордные за всю историю города более 7 млн квадратных метров жилья.

Он пояснил, что "рост объёмов ввода жилья был обеспечен за счет реализации программы реновации, комплексного освоении территорий и федеральных программ льготного ипотечного кредитования".

В период с 2022 по 2024 год в столице планируется запуск МЦД-3 и МЦД-4, также в планах открыть более 50 новых станций метро, сообщил мэр.

"Дорожная инфраструктура города выросла на 20% от того, что построено за всю историю города. Из 1100 км новых дорог значительную часть составляют сложнейшие транспортные сооружения: тоннели, развязки, эстакады, возводить которые приходится в невероятно сложных условиях", - сказал Собянин.

Он добавил, что за 10 лет население города выросло на 1 млн человек, примерно на столько же стало больше жителей Подмосковья. Количество машин увеличилось на 2,7 млн. Мэр добавил, что развитие транспортной системы должно продолжаться.