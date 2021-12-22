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Житель Москвы получил шесть лет колонии за финансирование террористов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд в Москве вынес приговор жителю столицы Алимхану Магомедову, признанному виновным в содействии террористической организации, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставрополью в среду.

"Установлено, что Магомедов с целью финансирования террористической деятельности перечислил 30 тысяч рублей на расчетный счет подконтрольный представителям запрещенной в России международной террористической организации", - говорится в сообщении.

По материалам краевого УФСБ России Следственный комитет РФ по СКФО возбудил в отношении фигуранта уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

В начале декабря Магомедов был признан виновным и приговорен к 6 годам колонии общего режима. Приговор вступил в силу.

Ранее СКР сообщал, что в 2016 году Магомедов зная, что житель Дагестана участвует в деятельности запрещенной в России террористической организации в Сирии, переводил по его просьбе деньги на финансирование группировки.

Уточнялось также, что против жителя Дагестана были возбуждены уголовные дела по статьям об участии в террористической организации и организации финансирования терроризма.

Москва ФСБ

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