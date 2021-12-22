Автобус вылетел в кювет после столкновения с машиной в Новой Москве

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Рейсовый автобус попал в ДТП на Варшавском шоссе в Новой Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Авария с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля произошла на Варшавском шоссе в Троицком и Новомосковском административных округах. В результате столкновения автобус упал в кювет", - сказал собеседник агентства.

Проводится эвакуация людей из автобуса.

Как позже сообщил источник, по предварительным данным, никто не пострадал.