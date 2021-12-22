Пассажир легковушки пострадал в ДТП с автобусом в Москве

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В аварии рейсового автобуса в Новой Москве пострадал пассажир легковой Volvo, с которой автобус столкнулся, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

ДТП произошло в селе Кленово у дома 122, после столкновения автобус частично съехал в кювет.

В столичном Департаменте транспорта уточнили, что в ДТП попал автобус "Мострансавто" маршрута №1033, столкновение произошло около 16:00 в Кленове, в 30 км от МКАД. По сведениям чиновников, в автобусе никто не пострадал.

Ранее информированный источник "Интерфакса" сказал, что авария произошла на Варшавском шоссе.