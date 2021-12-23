Суд в Москве рассмотрит уголовное дело о хищении 400 млн руб. у "Связь-Банка"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Следователи МВД России завершили расследование уголовного дела о многомиллионном хищении денежных средств ПАО АКБ "Связь-Банк" и передали его в Басманный суд Москвы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Следственного департамента МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего директора компании по производству рафинированных растительных масел и их фракций ЗАО "Ойл Продакшн" Николая Роднищева", - сказала Волк в четверг журналистам.

По ее словам, Роднищев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы, а также в легализации денег, полученных преступным путем.

Следствием установлено, что в противоправной деятельности участвовали бенефициар ЗАО группа компаний "Маслопродукт" Алексей Бажанов, Роднищев, финансовый консультант Ольга Яудземис и их сообщники из числа сотрудников ЗАО "Ойл Продакшн".

По данным МВД, в 2013 году с целью хищения денежных средств ПАО АКБ "Связь-Банк" фигуранты направили в кредитно-финансовое учреждение заведомо недостоверные сведения о наличии и количестве залогового имущества в собственности ООО "Вектор-Д" и ЗАО "Ойл Продакшн". На основании предоставленных документов между банком и ЗАО "Ойл Продакшн" был заключен кредитный договор для закупки отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки.

"В результате действий Николая Роднищева и его сообщников в апреле 2013 года со счета банка поступили средства на общую сумму 400 миллионов рублей, которые были похищены", - сообщила Волк.

Кроме того фигуранты совершили ряд финансовых операций, в том числе купили векселя инвестиционного банка на сумму 150 млн рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

В ходе расследования уголовного дела проведено более 60 обысков и выемок. Изъято большое количество финансово-хозяйственной документации о деятельности более 40 юридических лиц, входящих в ЗАО "Группа Компаний "Маслопродукт". По уголовному делу проведен ряд экспертиз, выводы которых помогли следствию собрать доказательства причастности обвиняемого к инкриминируемым деяниям.

По ходатайству следователя на имущество Роднищева и его родственников наложен арест.

В ноябре 2021 года Следственным департаментом МВД России фигуранту предъявлено в окончательной редакции обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество) и частью 3 статьи 174.1 (отмывание денег) Уголовного кодекса РФ.

"В настоящее время состоящее из 57 томов уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - подчеркнула представитель МВД.

По ее словам, в одно производство с данным уголовным делом соединено девять уголовных дел, возбужденных в отношении бенефициара группы компаний "Маслопродукт" Алексея Бажанова, финансового консультанта Ольги Яудземис и иных участников организованной группы по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159, 159.1, 174 и 174.1 УК РФ.

При этом с 2014 года Бажанов и Яудземис находятся в международном розыске по каналам Интерпола. "Установлено, что Алексей Бажанов находится на территории Великобритании. Однако в ноябре 2020 года компетентными органами этой страны в его экстрадиции в Российскую Федерацию было отказано", - напомнила Волк, добавив, что расследование иных эпизодов деятельности преступной группы продолжается, а также устанавливаются личности всех ее участников.