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Снежный покров в Москве за сутки может подрасти на 6 см

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Ночью и днем в субботу в столице ожидается сильный снегопад, метель, порывы ветра до 17 м/с, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в пятницу.

"Всего за сутки прирост свежевыпавшего снега может составить до 6 см. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности", - сказал Бирюков, которого цитирует телеграм-канал Комплекса городского хозяйства.

По информации заммэра, организовано круглосуточное дежурство городского штаба, подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров. Энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов.

Бирюков заявил, что сильные морозы на этой неделе не повлияли на работу систем жизнеобеспечения города. "Аварийных ситуаций и нарушения тепло- и электроснабжения потребителей не допущено", - пояснил он.

Ссылаясь на данные синоптиков, заммэра добавил, что сильные морозы вернутся в столицу в начале следующей недели: 28 и 29 декабря столбики термометров опустятся до минус 17-20 градусов.

Петр Бирюков

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