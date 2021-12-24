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Жители Подмосковья смогут вызвать автобус на остановку

Пилотный проект может заработать к лету в ряде подмосковных муниципалитетов

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Подмосковье заработает пилотный проект "Нам по пути", в рамках которого можно будет заказать автобус на остановку. Об этом сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

"Мы рассчитываем, что запуск (пилотного проекта - ИФ) будет к лету (2022 года - ИФ)", - сказала Кротова на пресс-конференции в Доме правительства Московской области.

Предполагается, что жители Подмосковья смогут вызывать автобус на нужную остановку с помощью специального приложения. Перевозчик подаст автобусы в указанные пассажирами точки по пути своего следования. Пилотными муниципалитетами могут стать городские округа Ленинский, Долгопрудный, Люберцы и Мытищи.

Также министерством разрабатывается приложение по контролю расписания "Где мой автобус?".

Анна Кротова

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