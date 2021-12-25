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Общественники будут добиваться разрешения видеосвязи для адвокатов и их клиентов

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Общественная наблюдательная комиссия Москвы совместно со столичным бизнес-омбудсменом Татьяной Минеевой планируют в следующем году добиться для адвокатов разрешения проводить встречи с подзащитными по видеосвязи, без их присутствия в СИЗО, сообщил в интервью "Интерфаксу" председатель комиссии Георгий Волков.

"У нас есть совместный с уполномоченным (по правам предпринимателей) проект помощи адвокатскому сообществу - дать адвокатам возможность общаться дистанционно по видеосвязи с подзащитными. Для этого есть все технические возможности",- сказал Волков.

По его словам, этот проект родился в период пандемии, когда доступ адвокатов в СИЗО был усложнен.

В следующем году ОНК будет стремиться к улучшению работы по решению существующих системных вопросов.

"Мы надеемся, что - желательно в начале года - удастся решить вопрос перелимита. Это однозначно положительно скажется на состоянии людей в СИЗО",- подчеркнул Волков.

Георгий Волков

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