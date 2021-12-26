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Подросток погиб на юге Москвы, катаясь на тюбинге

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Москве погиб 15-летний подросток, катаясь на тюбинге, он врезался в дерево и получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщает столичная прокуратура.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье около 21:00 на Каширском шоссе.

В свою очередь, официальный представитель столичного главка следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила журналистам, что по факту смерти подростка на юге Москвы проводится доследственная проверка.

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