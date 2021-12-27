Губернатор Подмосковья выступит с обращением к жителям региона 20 января

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступит с ежегодными отчётом перед жителями Подмосковья 20 января.

"Я готовлю отчет перед жителями и депутатами нашего областного законодательного собрания. Там ещё раз расставлю акценты, задачи, а также решения, которые направлены на развитие нашей территории", - сказал Воробьёв в ходе еженедельного совещания с министрами и главами округов.

Традиционно губернатор выступает с обращением к жителям региона в начале года. В своем докладе он подводит итоги прошлого года и ставит задачи на следующий. В 2021 году оно было перенесено на конец апреля.