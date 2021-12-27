Тлеющий матрас стал причиной задымления в общежитии МАДИ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ) разбираются с причинами задымления в одной из комнат общежития, пострадавших в результате происшествия нет.

"Сегодня около 11:37 поступило сообщение о задымлении в одном из помещений общежития университета. Все проживающие студенты были эвакуированы, пострадавших нет. На данный момент установлено, что причиной задымления стало мелкое бытовое возгорание – тлел матрас в одной из комнат, его потушили, сейчас идет разбирательство", - сообщили в пресс-службе вуза.

Ранее в понедельник СМИ сообщили об эвакуации студентов из общежития МАДИ из-за задымления.