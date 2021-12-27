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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Пожарные потушили горевший грузовик со сжиженным газом на Киевском шоссе

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Столичные спасатели ликвидировали возгорание грузовика с сжиженным газом на Киевском шоссе, сообщили в Главном управлении МЧС России по Москве.

"В 14:27 открытое горение ликвидировано, и в 14:38 пожар был полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что движение транспорта было перекрыто в обоих направлениях Киевского шоссе в Новой Москве из-за возгорания грузовика с сжиженным газом. Cотрудники ДПС осуществляют отвод транспорта по Боровскому шоссе.

Москва

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