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Движение на Киевском шоссе в столице восстановлено после пожара

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Сняты ограничения, введенные из-за пожара на 37 км Киевского шоссе, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в понедельник.

"Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что столичные спасатели ликвидировали возгорание грузовика с сжиженным газом на Киевском шоссе. Пострадавших нет.

Из-за пожара движение транспорта на Киевском шоссе перекрывалось в оба направления.

Сотрудники ДПС направляли транспортные потоки на Боровское шоссе.

Москва

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