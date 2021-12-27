Бывший офис Сбербанка на Сретенке продан почти за 487 млн рублей

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Компания "ИНВЕСТБЮРО" купила на торгах бывший офис Сбербанка на Сретенке в центре Москвы за 486,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД). Аукцион прошел по поручению Сбербанка.

Продан представительский трехэтажный особняк площадью более 3,7 тысячи кв.м, объект культурного наследия регионального значения, на участке площадью 2,5 тыс. кв.м. Ранее здание занимал Sbrebank Privet Banking. В 1880-х годах в особняке жил скульптор Сергей Волнухин - создатель памятника первопечатнику Ивану Федорову в Москве.

Здание было продано по цене 130,5 тысячи рублей за кв.м, что соответствует рыночным ценам, отметила через пресс-службу руководитель департамента продаж РАД Наталья Круглова.

"Несмотря на охранный статус объекта, в нем не много элементов, которые будут ограничивать нового собственника в возможностях использования здания, и, с учетом выполненного качества отделки, планировочных и локационных характеристик объекта, данная сделка - правильное решение для целевого использования здания под резиденцию или хэд-офис, отвечающее позиционированию резидента как устойчиво развивающейся и амбициозной компании. Наличие земельного участка в центре города тем более ценно, поскольку позволяет предусмотреть возможное потенциальное его использование в дальнейшем для увеличения совокупности полезных площадей объекта", - добавила она.