Создатель сайта "Спутник и погром" Егор Просвирнин погиб в Москве

Егор Просвирнин Фото: YEGORPROSVIRNIN/Facebook

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Публицист националистического толка Егор Просвирнин погиб в Москве. Об этом сообщил его знакомый, общественный деятель Роман Юнеман.

"Умер Егор Просвирнин. Я в шоке. Огромные соболезнования Марине и всей его семье", - написал Юнеман в своем фейсбуке.

Публицист Максим Кононенко в своем фейсбуке уточнил, что Просвирнин голым выпал из окна пятого этажа здания на Тверском бульваре.

Адвокат Матвей Цзен, ранее представлявший интересы Просвирнина, подтвердил "Интерфаксу" эту информацию. По его словам, полиция в ближайшее время проведет проверку обстоятельств смерти Просвирнина, по результатам которой будет установлено, имело ли место убийство или нет.

"Учитывая, что его смерть нельзя назвать естественной, конечно же правоохранительные органы проведут проверку. Я в настоящее время не исключаю никаких версий. Однако о каких-либо серьезных угрозах в адрес Егора, мне не известно", - сказал он.

Просвирнину было 35 лет. Созданный Просвирниным сайт "Спутник и погром" был заблокирован в РФ в 2017 году по требованию Генпрокуратуры как экстремистский ресурс.