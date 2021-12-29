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Москвичи смогут предложить названия новых улиц и станций метро

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Москвичи могут предложить названия для новых улиц и станций метро в рамках проекта "Активный гражданин", сообщается на сайте столичного правительства.

"Открылось 28 голосований, в которых москвичи могут предложить новые названия для бульваров, улиц и станций метро", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что в голосованиях нет вариантов ответа, нужно предложить собственные идеи. Посмотреть расположение объектов и краткое описание улиц, бульваров и станций метро можно на интерактивной карте в проекте.

Так, в ЗАО появятся два бульвара и девять улиц на территории будущего жилого квартала в Раменках между проспектами Генерала Дорохова и Мичуринским. Кроме того, новые улицы также появятся на юге Москвы в районе Братеево и на юго-востоке в районе Печатники.

Помимо этого, названия можно будет предложить и для новых станций метро в ТиНАО, ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО, ВАО и СЗАО. Это будут станции Бирюлевской, Троицкой, Люблинско-Дмитровской, Сокольнической, Арбатско-Покровской и Рублево-Архангельской линий. Одна станция расположена в Одинцовском округе Подмосковья.

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