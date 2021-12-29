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В квартире дома на северо-западе Москвы взорвалась самодельная пиротехника

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Инцидент в жилом доме на улице Героев Панфиловцев на северо-западе столицы не связан с бытовым газом, сообщается в телеграм-канале компании "Мосгаз" в среду.

"Причина хлопка - самодельная пиротехника", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ передали, что в квартире жилого дома на улице Героев Панфиловцев произошел взрыв, пострадал один человек.

В "Мосгазе" уточнили, что аварийная заявка поступила в 13:47 в Центральное диспетчерское управление компании по каналам экстренной линии "112".

"Аварийная бригада АО "Мосгаз" оперативно прибыла на место и провела осмотр квартиры. В результате обследования обнаружено, что происшествие не имеет отношения к бытовому газу, а причиной хлопка стало несанкционированное использование самодельной пиротехники", - подчеркивается в сообщении.

По информации "Мосгаза", газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена, угроз для населения нет.

Технический осмотр газового оборудования и газовых приборов в доме по адресу: ул. Героев Панфиловцев, д.27, кор.2 производился в июле 2021 года.

Москва Мосгаз

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