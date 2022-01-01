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Более десятка москвичей пострадали от пиротехники в новогоднюю ночь

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Травмы и ожоги из-за неосторожного обращения с пиротехническими изделиями в новогоднюю ночь получили несколько москвичей, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник, знакомый с ситуацией.

"По предварительным данным, от петард, фейерверков и другой пиротехники в разных районах Москвы пострадали свыше 10 человек", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное или средней тяжести.

"Несколько человек пришлось госпитализировать в городские больницы", - добавил источник.

Накануне Нового года власти Москвы сообщали, что в городе предусмотрено 62 точки для запуска салютов и фейерверков.

В мэрии рекомендовали покупать пиротехнические изделия не с рук, а в специализированных магазинах, которых в столице насчитывается более сотни.

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