Стоимость билетов в транспорте Москвы вырастет со 2 января

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы вырастет со 2 января, цена разового билета увеличится на 1 рубль, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Разовая поездка по "Единому" билету изменится всего на 1 рубль (с 60 руб. до 61 руб.). Также изменится и стоимость билета на две поездки - 122 р. (+1 руб. за поездку)", - сказали в ведомстве.

Не изменится стоимость проезда с помощью системы распознавания лиц Face Pay, годичного проездного билета и билета на три месяца на метро, Московском центральном кольце (МЦК), Московских центральных диаметрах (МЦД) и наземном транспорте для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов.

Цена разового проезда в наземном транспорте, метро, МЦК и МЦД по карте "Тройка" увеличится на 4 рубля. Изменится также стоимость абонементов.