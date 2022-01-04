На станции метро "ВДНХ" в Москве под поезд упал пассажир

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел днем во вторник на станции "ВДНХ" Калужско-Рижской линии московского метро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"По неустановленным причинам мужчина упал под прибывающий поезд. Для извлечения пострадавшего снято напряжение контактного рельса", - рассказал собеседник агентства.

Официальной информации о состоянии мужчины пока не поступало.

В столичном департаменте транспорта подтвердили факт инцидента на северном участке Калужско-Рижской линии, уточнив, что из-за этого были увеличены интервалы движения поездов.

Позже в столичном департаменте транспорта заявили, что движение на "оранжевой" линии столичного метро восстановлено.