Москвичи за год выплатили более 7,7 млрд рублей долгов, чтобы выехать за рубеж

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Московские приставы в прошлом году ограничили выезд из России порядка 600 тысячам должников, вынудив их выплатить более 7,7 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-бюро столичного главка Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

"По состоянию на 29 декабря 2021 года судебными приставами ГУ ФССП по Москве в рамках более 618 тыс. исполнительных производств должники ограничены в праве выезда за пределы РФ", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в среду в агентство в ответ на запрос.

В нем отмечается, что благодаря применению этой меры "сотрудниками ведомства взыскана задолженность в размере свыше 7,7 млрд рублей".

Кроме этого, отметили в пресс-бюро, еще почти 30 тысяч должников были ограничены в пользовании специальным правом (в основном это временное лишение водительских прав - ИФ).

"Применение данной меры помогло взыскать с должников по различным категориям исполнительных производств свыше 347,2 млн рублей", - сообщили в ГУ ФССП.

Там напомнили, что гражданам, которые в новогодние праздники планируют выезжать за рубеж, следует заранее проверять себя и своих близких на наличие (отсутствие) задолженностей по исполнительным производствам.

Сделать это можно с помощью личного кабинета на портале Госуслуг, электронного сервиса "Банк данных исполнительных производств" и мобильного приложения "ФССП". Там же можно и оплатить задолженность, добавили в пресс-бюро.