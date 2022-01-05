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Беспилотный автобус для парковых зон протестировали в Москве

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - На территории инновационно-образовательного комплекса "Техноград" в Москве прошли испытания беспилотного автобуса, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Среди перспективных разработок в сфере городской мобильности, помимо воздушного транспорта, - технологии искусственного интеллекта. Они уже тестируются в Москве. Один из таких проектов успешно испытали в "Технограде" на ВДНХ. Речь о компактном беспилотном автобусе, предназначенном для парковых зон", - приводят слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы в среду.

Она пояснила, что беспилотный парковый автобус разработал Московский политехнический университет. Машина работает на электрическом приводе, она оснащена камерами, радарами, системой глобального позиционирования и ультразвуковыми датчиками. Вмещает автобус четверых пассажиров.

В мэрии уточняют, что тестирование беспилотного автобуса позволило усовершенствовать алгоритмы его движения в дневное и вечернее время, в том числе - учет препятствия по пути движения. Выяснилось, что машина безопасна для пешеходов.

Наталия Сергунина Москва

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