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В московском метро продлили эксперимент по снижению стоимости проезда

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Акция "Время ранних", которая позволяет получить скидку при оплате проезда в московском метро, продлили до конца марта, сообщили в субботу на портале мэра и правительства столицы.

"Акцию (...) продлили до 31 марта. Она позволяет пассажирам Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метро экономить до 50% на оплате утренних поездок вне часов пик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также на квартал продлили акцию "До вокзала" на Казанском направлении Московской железной дороги от 20 станций в сторону столицы.

Акция "Время ранних" стартовала в ноябре 2020 года. Скидкой на проезд ежедневно пользуется около 100 тыс. пассажиров. К концу 2021 года пассажиры совершили более 25 млн таких поездок.

Скидки действуют по рабочим дням до 07:15 и с 08:45 до 09:15.

Москва

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