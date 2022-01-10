Власти Москвы не согласовали шествие памяти Маркелова и Бабуровой

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы не согласовала шествие памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой. Об этом сообщил экс-кандидат в депутаты Госдумы Михаил Лобанов, подавший уведомление о проведении акции.

"Был звонок из мэрии Москвы о том, что на почту выслали ответ. В нем указано, что сейчас мероприятия не согласовываются в связи с пандемией коронавируса и указом мэра столицы", - сказал Лобанов "Интерфаксу".

"Мы обсудили вариант проведения акции в формате возложения цветов на месте гибели Стаса и Насти (Маркелова и Бабуровой - ИФ). Поэтому 19 января будет мероприятие памяти убитых, скорее всего, оно будет в формате возложения цветов к дому 1 на улице Пречистенка. Такой формат не требует согласования", - добавил он.

В прошлом году мэрия Москвы также не согласовала проведение этой акции, сославшись на ограничения, связанные с коронавирусом.

Адвокат Станислав Маркелов и журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова были убиты 19 января 2009 года в Москве у станции метро "Кропоткинская". 6 мая 2011 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению радикального националиста Никиту Тихонова, признанного виновным в убийстве. Его гражданская жена Евгения Хасис, признанная виновной в соучастии, получила 18 лет колонии.