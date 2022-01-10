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Фура пробила ограждение и повисла над проезжей частью на МКАДе

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Движение транспорта затруднено на 68-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) из-за столкновения двух большегрузов, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Один из водителей грузовых автомобилей не справился с управлением и совершил столкновение с другим, после чего фуру развернуло и ее передняя часть пробила ограждение моста, повиснув над проезжей частью", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГИБДД, водитель покинул кабину с помощью прибывших сотрудников МЧС. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

На месте аварии дежурят несколько экипажей ДПС, а также работают экстренные службы города.

По факту аварии проводится проверка.

МКАД ГИБДД

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