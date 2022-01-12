Коммунальщики отрицают отключение отопления на юге Москвы

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В комплексе городского хозяйства Москвы подтверждают, что на юге города произошла авария на теплосети, но опровергают сообщения о том, что в жилых домах в районах Нагатинский и Нагатино-Садовники отключали отопление.

"Теплоснабжение потребителей не нарушено и осуществляется по резервной схеме. При переходе на резервную схему у отдельных потребителей могло наблюдаться кратковременное снижение параметров теплоснабжения", - сообщил телеграм-канал комплекса.

По словам чиновников, утечка теплоносителя произошла на участке теплосети по адресу: ул. Речников, 18. Утечку локализовали, ремонт продолжается.

"Сильное парение было вызвано низкими температурами наружного воздуха", - говорится в сообщении телеграм-канала ведомства.