Движение ограничено в районе пожара на Сущевском валу в Москве

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Москве на Сущевском валу недалеко от станции метро "Марьина роща" произошел пожар, движение в этом районе частично ограничено, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Возгорание произошло по адресу: Сущевский вал, д. 46, стр. 1. Движение по дублеру от улицы Образцова до Октябрьской улицы после временного перекрытия было частично восстановлено по левой полосе. Согласно последнему сообщению телеграм-канала, движение по Октябрьской улице перекрыто.