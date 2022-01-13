Пассажирам метро в Москве вернули деньги, списанные по ошибке по Face Pay

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В московском метро у некоторых пассажиров, которые пользуются оплатой по Face Pay, были по ошибке списаны деньги. ВТБ вернул их на счета этих людей 12 января до 20:00, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метрополитена.

"Мы проследили, что все ошибочно списанные средства отправлены в полном объеме в указанный во вчерашнем заявлении банка срок, - сказал собеседник агентства. - Во время вчерашнего инцидента мы были на постоянной связи с банком и контролировали, чтобы все ошибочные списания в кратчайшие сроки были возвращены пассажирам".

По его словам, платежные данные пользователей Face Pay хранятся на стороне банка ВТБ. Метрополитен аккумулирует зашифрованные обезличенные данные пользователей сервиса.

Чтобы проверить, возвращены ли деньги, нужно посмотреть выписку в "Личном кабинете" банка. Срок возврата зависит от условий работы банка, выпустившего карту. Если деньги не вернулись в течение трех дней, пассажиров просят написать на почту transport-help@vtb.ru с пометкой "Срочно".

Аналогичное сообщение выпустил и Департамент транспорта Москвы.

Пользователи Face Pay 12 января стали жаловаться, что с их счетов стали списывать деньги за поездки, которые они не совершали.

ВТБ через сайт объяснил, что это был сбой при проведении плановых работ в системах авторизации банка, и принес пассажирам извинения.

Face Pay - сервис оплаты проезда с помощью системы распознавания лиц. В 2021 году он начал действовать в московском метро.