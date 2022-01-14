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Низкое атмосферное давление в Москве побило рекорд 1948 года

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - К полудню атмосферное давление на метеостанции ВДНХ в столице понизилось до 719,9 мм рт.ст. (959,5 гПа), сообщается на сайте "Метеоновости" в пятницу.

"Побит прежний рекорд минимального атмосферного давления для этого дня. Он составлял 720,5 мм рт.ст. ( 960,7 гПа) и принадлежал 1948 году", - говорится в сообщении.

Синоптики ожидают, что до 15:00 пятницы атмосферное давление в Москве продолжит снижение, окончательное значение рекорда станет известно к исходу дня.

Москва

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