Пять человек пострадали в ДТП на юго-западе Москвы

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - ДТП с участием автобуса и автомобиля такси произошло утром на юго-западе Москвы, есть пострадавшие, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в субботу.

"Сегодня в 08:46 на Варшавском шоссе, в районе д. 179, стр. 1 произошло ДТП с участием автобуса коммерческого перевозчика ООО "Трансавтолиз" и автомобиля такси", - говорится в сообщении.

По данным департамента, в результате происшествия пять человек получили травмы, им оказывается медицинская помощь.

"По предварительной информации водитель такси не уступил дорогу автобусу. Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД", - подчеркивается в сообщении.

Движение по Варшавскому шоссе в сторону центра осуществляется по одной полосе из четырех.