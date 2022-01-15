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Пять человек пострадали в ДТП на юго-западе Москвы

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - ДТП с участием автобуса и автомобиля такси произошло утром на юго-западе Москвы, есть пострадавшие, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в субботу.

"Сегодня в 08:46 на Варшавском шоссе, в районе д. 179, стр. 1 произошло ДТП с участием автобуса коммерческого перевозчика ООО "Трансавтолиз" и автомобиля такси", - говорится в сообщении.

По данным департамента, в результате происшествия пять человек получили травмы, им оказывается медицинская помощь.

"По предварительной информации водитель такси не уступил дорогу автобусу. Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД", - подчеркивается в сообщении.

Движение по Варшавскому шоссе в сторону центра осуществляется по одной полосе из четырех.

Департамент транспорта Москвы

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