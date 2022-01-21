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В Москве полицейскими задержаны владельцы интернет-сайтов по продаже данных клиентов банков

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в столице участников преступной группы, продающих данные банковских клиентов в интернете, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Задержаны создатели интернет-сайтов, на которых продаются данные учетных записей банк-клиент и банковских карт", - сказал собеседник агентства.

По его словам, при обысках у задержанных изъяты золотые слитки, дорогие часы, несколько пачек денег в российской и американской валюте.

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