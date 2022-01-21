Пробки в Москве достигли девяти баллов из-за снегопада

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Снегопад и традиционный пятничный час пик привели к образованию сильных пробок на дорогах Москвы, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Движение в Москве - девять баллов", - говорится в сообщении. Городские службы занимаются уборкой дорог. В связи с этим водителям не рекомендуют пользоваться личными автомобилями без крайней необходимости.

Основные затруднения сейчас фиксируют в центральной части города, на Садовом и Третьем транспортном кольцах, Московской кольцевой автомобильной дороге.

Ожидается, что ситуация улучшится после 20:00.