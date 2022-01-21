Семь автомобилей столкнулись на Киевском шоссе в Москве

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Массовая авария с участием семи автомобилей произошла на Киевском шоссе в Москве, обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

"По уточненным данным произошли три различных ДТП, в которых семь единиц транспорта получили механические повреждения", - сказали в пресс-службе управления.

По данным управления, аварии произошли в районе 54-го километра Киевского шоссе по направлению в центр.

По информации ГИБДД, движение на данном участке осуществляется по одной полосе из двух.

Сотрудники Госавтоинспекции занимаются регулировкой движения в районе ДТП.