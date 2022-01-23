В столичном парке заметили птицу крапивника

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Москве, в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", сфотографировали птицу крапивника, сообщается на сайте мэра в воскресенье.

"Крапивник в столичных парках - достаточно редкая птица. В Москве они облюбовали участок со старовозрастными деревьями недалеко от водоемов в Кузьминском лесопарке", - приводятся слова начальника отдела экологического просвещения лесопарка Осипа Тунинского.

Отмечается, что крапивник весит всего восемь граммов, имеет круглое тельце, темно-коричневый окрас и постоянно поднятый хвостик. Птица любит прятаться в зарослях кустарников и питается мелкими насекомыми, а зимой ее рацион дополняют растительные корма.

Из-за особенностей своего окраса и способности громко петь птица получила второе название "поющий орешник" (орешек).