Суд в Москве рассмотрит вопрос об аресте адвоката экс-министра Улюкаева

Ей и ее партнеру по адвокатскому бюро вменяется особо крупное мошенничество

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство следствия об аресте адвоката Дареджан Квеидзе, известной по защите бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Квеидзе меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

Следствие также просит суд об аресте старшего партнера бюро "Квеидзе и партнеры" Андрея Фоломейкина.

Обоим адвокатам, уточнили в суде, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Официальными комментариями следствия и защиты адвокатов по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.