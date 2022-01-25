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Суд в Москве арестовал адвоката экс-министра Улюкаева

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы по ходатайству следствия заключил под стражу задержанную в рамках дела о мошенничестве московского адвоката Дареджан Квеидзе, известную по защите бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.

Дело Алексея Улюкаева

"Постановлением суда в отношении Квеидзе избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 23 марта 2022 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Квеидзе предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Кроме того, во вторник суд по ходатайству следствия отправил под арест до 24 марта старшего партнера адвокатского бюро "Квеидзе и партнеры" Андрея Фоломейкина. Ему предъявлено такое же, как и Квеидзе, обвинение.

Источник пояснил "Интерфаксу", что Квеидзе, по версии следствия, получала деньги от клиентов, которым обещала добиться для них условных сроков по уголовным делам. Однако в итоге всем им было назначено реальное лишение свободы. Конкретные суммы, вменяемые адвокату, собеседник агентства не уточнил.

В 2020 году в соцсетях появлялась информация о том, что заявление с просьбой проверить Квеидзе в правоохранительные органы подал находящийся в розыске бывший совладелец банка "БФГ-Кредит" Юрий Глоцер. Банкир, согласно указанным сведениям, утверждал, что якобы договорился с адвокатом об оказании юридической помощи, которую не получил.

Комментариями следствия и защиты адвокатов по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Замоскворецкий суд 15 декабря 2017 года признал Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях. Свою вину Улюкаев не признал.

Дареджан Квеидзе Алексей Улюкаев

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