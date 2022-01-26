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В департаменте ЖКХ связали планы переноса кожуховского приюта с созданием технопарка

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Перенос приюта для животных "Кожухово" связан с созданием технопарка "Руднево", сообщили "Интерфаксу" в ответ на запрос в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.

"Вопрос перебазирования приюта на новое место рассматривается в связи с реализацией инвестиционного проекта по созданию технопарка "Руднево" на территории промзоны в районе Косино-Ухтомский", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подбором участка под размещение нового приюта занимается Москомархитектура. Сведений о подборе участка, сроках строительства и ввода в эксплуатацию имущественного комплекса для перебазирования приюта в департаменте ЖКХ нет. Подрядчик технопарка также уточнил "Интерфаксу", что пока данных по срокам вывода приюта у них нет.

"Руднево" строится в три очереди. Сроки завершения строительства объекта в целом намечены на 2023 год. Объект на территории 37 га предусматривает размещение 281 тысячи производственных площадей. Территория включена в федеральный реестр индустриальных парков Минпромторгом РФ.

Риски для животных

Кожуховский приют для животных без владельцев сейчас расположен по адресу: ул. Пехорская, д.1Б, стр.6. Он находится в оперативном управлении ГБУ "Автомобильные дороги ВАО", подведомственного префектуре столичного ВАО.

Ранее в декабре на странице волонтеров появилось сообщение о планах переноса приюта за МКАД, на территорию полигона ТБО "Малинки". В тексте говорилось, что в случае переезда приюта многие волонтеры не смогут добираться до места, чтобы позаботиться о подопечных и выгулять их, а команда врачей уйдет.

Москва Кожухово Руднево

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