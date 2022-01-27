Активация баланса "Тройки" стала доступна в наземном транспорте Москвы

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - С помощью валидаторов в наземном транспорте Москвы теперь можно активировать карту "Тройка". Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Впервые во всем наземном транспорте Москвы можно активировать "Тройку". Раньше для этого пришлось бы идти на станцию метро и использовать специальный терминал", - привели слова Ликсутова на портале мэра и правительства Москвы.

Вице-мэр пояснил, что функцию поддерживает 25 тыс. валидаторов на разных маршрутах наземного общественного транспорта Москвы.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо сначала пополнить баланс карты через мобильные приложения "Метро Москвы", "Московский транспорт" или единый транспортный портал. После чего нужно нажать на кнопку справа от валидатора, держа у него "Тройку", – на экране появится надпись об активации удаленного пополнения баланса.

"Теперь более 1 млн человек могут ежедневно записывать билет на свою "Тройку" в любом наземном транспорте на каждом маршруте. (...) Мы ожидаем, что функционал сделает наземный транспорт еще доступнее и удобнее для всех", - сообщил, в свою очередь, гендиректор ГУП "Мосгортранс" Николай Асаул. Его слова привели в пресс-службе предприятия.

Тестировать сервис активации "Тройки" в наземном транспорте начали в декабре 2021 года на 90 маршрутах в Троицком и Новомосковском административных округах.