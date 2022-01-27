В Москве у Монетного двора построят отель с фасадом под стопки монет

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Даниловском районе Москвы, на Подольском шоссе, неподалеку от Монетного двора построят гостиницу, фасады которой украсят полуколонны, напоминающие стопки монет, сообщили в пресс-службе стройкомплекса города.

"Фасады украсят полуколонны из алюминиевого гнутого листа, напоминающие по форме стопку монет. Они чередуются в шахматном порядке, а на углах здания образуют французские балконы", - рассказал через пресс-службу Москомархитектуры главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Он заверил, что здание будет удачно интегрировано в городскую ткань и подчеркнет "метричность пластического решения Монетного двора", здание которого расположено неподалеку.

Гостиницу общей площадью порядка 18 тысяч квадратных метров возведут по адресу: г. Москва, Подольское шоссе, вл.3. Здание будет иметь 13 этажей и двухуровневый подземный паркинг.