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В Подмосковье пытаются поймать бегающего по области тигренка

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Специалисты пытаются поймать тигренка, которого видели в районе Дмитровского шоссе в Московской области, сообщили в субботу в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным управления, местные жители сообщили в полицию о бегающем по Дмитровскому шоссе тигре, которого также видели в районе деревни Ермолино.

"В ходе проверки информации выяснилось, что животное является молодым тигренком. На место прибыли егеря, ведется отлов животного", - сказали журналистам в МВД.

Как заявили в ведомстве, сообщений о пропаже животного в правоохранительные органы не поступало. В настоящее время полицейские устанавливают предполагаемых хозяев тигра.

Подмосковье Ермолино

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