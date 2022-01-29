В Подмосковье пытаются поймать бегающего по области тигренка

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Специалисты пытаются поймать тигренка, которого видели в районе Дмитровского шоссе в Московской области, сообщили в субботу в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным управления, местные жители сообщили в полицию о бегающем по Дмитровскому шоссе тигре, которого также видели в районе деревни Ермолино.

"В ходе проверки информации выяснилось, что животное является молодым тигренком. На место прибыли егеря, ведется отлов животного", - сказали журналистам в МВД.

Как заявили в ведомстве, сообщений о пропаже животного в правоохранительные органы не поступало. В настоящее время полицейские устанавливают предполагаемых хозяев тигра.