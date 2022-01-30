Росздравнадзор начал проверку из-за смерти женщины после липосакции в Москве

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Росздравнадзор проведет проверку по факту смерти женщины в Москве после процедуры липосакции в одной из частных клиник, сообщила в воскресенье пресс-служба ведомства.

Как говорится в сообщении на сайте федеральной службы, женщина скончалась 30 января в больнице после этой процедуры.

Ранее ряд СМИ сообщил о смерти пациентки одного из московских частных центров пластической хирургии. По данным журналистов, в ходе липосакции у женщины наступила клиническая смерть, после чего она была доставлена в больницу, однако врачи не смогли ее спасти.