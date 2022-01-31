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Законность возведения 600 апартаментов проверят в Москве

Законность возведения 600 апартаментов проверят в Москве
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Камеральные проверки земельных участков с апартаментами начались в Москве, сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости.

"Госинспекция по недвижимости приступила к камеральным проверкам земельных участков, на которых расположены апартаменты. В план попали порядка 600 зданий", - рассказал начальник ведомства Владислав Овчинский.

Он уточнил, что уже отработано порядка 200 объектов, выявлено только 25 признаков нарушений. Овчинский подчеркнул, что чаще всего это несоответствие фактического использования земельного участка виду его разрешенного использования, несоблюдение требований и ограничений, связанных с реконструкцией и строительством.

"Окончательные итоги инспекционных мероприятий будут подведены в конце февраля", - сказал Овчинский.

Проверки проводятся дистанционно путем анализа данных информационных систем, прорабатываются сведения аэрофотосъемки и ортофотопланов. По всем точкам, где были обнаружены нарушения, пройдут физические обследования, проверка документов и разрешений на строительство.

"На практике мы встречаем случаи, когда земельные участки используются не по назначению. С целью получения прибыли недобросовестные землепользователи нарушают условия договора аренды и самовольно возводят апартаменты. Далее нежилые помещения реализуются, и добросовестные граждане, приобретая недвижимость в самострое, становятся заложниками ситуации. Поэтому задача контрольного ведомства исключить подобные факты и предупредить нарушения на начальном этапе", - отметил Овчинский.

госинспекция по недвижимости

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